محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الأحوال المدنية بذمار تصدر أكثر من ثمانية آلاف شهادة ميلاد خلال أسبوع





أصدر فرع مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني بمحافظة ذمار ثمانية آلاف و151 شهادة ميلاد خلال الأسبوع الأول من حملة تسجيل المواليد التي تنفذها المصلحة وتستمر أسبوعين.



وأوضح مدير فرع الأحوال المدنية بالمحافظة العقيد علي العفيري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن شهادات المواليد التي تم إصدارها للأطفال حديثي الولادة بلغت 697 شهادة، منها 315 إناث و382 ذكور، فيما بلغ عدد الشهادات للأطفال الذين لم يسبق قيدهم في عمر سنة فأكثر سبعة آلاف و454 شهادة، منها ثلاثة آلاف و465 إناث وثلاثة آلاف و989 ذكور.



وأشار إلى أن حملة تسجيل المواليد التي تنفذ بدعم اليونيسيف والإتحاد الأوروبي، تستهدف قيد وتسجيل المواليد بمديريات مدينة ذمار والحداء وجهران وعنس وميفعة عنس والمنار.. داعيا أولياء الأمور إلى الحرص على الحصول على شهادات الميلاد لأطفالهم.

سبأ [22/سبتمبر/2017] ذمار - سبأ:سبأ