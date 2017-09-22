نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى يعزي في وفاة المناضل صالح شوارب [22/سبتمبر/2017] صنعاء - سبأ:

بعث نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى الدكتور قاسم لبوزة برقية عزاء ومواساة إلى عبدالقوي وعيدروس صالح شوراب وكافة آل شوارب في وفاة المغفور له المناضل العميد صالح قاسم ناجي شوارب الذي وفاه الأجل اليوم في العاصمة الإقتصادية عدن إثر مرض عضال ألم به بعد حياة مكللة بالنضال والكفاح والروح الوطنية المخلصة.



جاء فيها :



ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة الوالد العميد صالح قاسم ناجي شوارب الشخصية الوطنية المناضلة الذي كان ضمن الرعيل الأول من مناضلي ردفان الذين سجلوا مواقف بطولية مشهودة في هبتهم للدفاع عن ثورة الـ 26 من سبتمبر وبالسلاح السبتمبري ذاته فجروا ثورة 14 من أكتوبر ضد المحتل البريطاني حتى نيل الإستقلال الناجز في 30 من نوفمبر 1976 وبذات الروح الوطنية الوثابة ظل المغفور له مؤمنا بوحدة اليمن ساعيا جهده في سبيل تحقيقها في 22مايو 1990م.



و انضم الفقيد عقبها إلى القوات المسلحة التي أسهم في بنائها وسجل خلال مسيرة تقلده عدة مناصب فيها الكثير من المواقف الوطنية الشريفة والمخلصة في سبيل نهوض اليمن وتطوره وعموم الخير لجميع أبنائه، ولقد فقدنا برحيله شخصية وطنية صادقة محبة للوطن وروحا نضالية متفانية في سبيل رفعة وتقدم الوطن اليمني الكبير.



وإننا إذ نشاطركم أحزانكم في رحيل الفقيد العزيز .. نتمنى من الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يجبر مصابكم ويحسن عزائكم ويتقبله في عليين وأن يلهمكم وكافة أسرته وذويه ومحبيه الصبر والسلوان .



" إنا لله وإنآ إليه راجعون ".

سبأ