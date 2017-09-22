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آخر تحديث: الجمعة، 22 - سبتمبر - 2017 الساعة 08:48:58م
الرئيس الصماد في إتصال هاتفي بوزير الشباب يشيد بإنجاز منتخب الناشئين
أشاد الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى بإنجاز المنتخب الوطني لناشئي كرة القدم وتأهله لنهائيات كأس آسيا للناشئين تحت 16 سنة المقرر إقامتها العام المقبل في ماليزيا بعد تصدره المجموعة الخامسة للتصفيات المؤهلة إلى النهائيات...
رئيس كوريا الشمالية : ترامب مختل عقلياً وسيدفع ثمناً باهظاً
توعد رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدفع ثمن باهظ بعد تصريحاته الأخيرة حول بيونغ يانغ .. واصفاً إياه بـ "المختل عقلياً".
استقرار النفط مع مناقشة كبار المنتجين اتفاق خفض الإنتاج
سجلت أسعار النفط استقرارا اليوم الجمعة مع ترقب السوق لنتائج اجتماع كبار المنتجين في فينا بخصوص تمديد تخفيضات الإنتاج لما بعد مارس المقبل.
المنتخب الوطني للناشئين يتأهل لنهائيات كأس آسيا بفوزه على بنجلاديش
تأهل المنتخب الوطني لناشئي كرة القدم إلى نهائيات كأس آسيا للمنتخبات تحت 16 عاماً عقب فوزه اليوم على منتخب بنجلاديش بهدفين دون مقابل في المباراة الثانية والأخيرة له في التصفيات ضمن المجموعة الخامسة المقامة حالياً في العاصمة القطرية الدوحة.
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  محلي
منتسبو وزارة الداخلية يقدمون قافلة دعم للجيش واللجان الشعبية
[22/سبتمبر/2017] صنعاء - سبأ:
قدم منتسبو وزارة الداخلية قافلة غذائية دعما للمرابطين في مختلف جبهات الشرف والبطولة تزامنا مع الإحتفال بالعيد الثالث لثورة الـ 21 سبتمبر.

وأكدوا خلال تسيير القافلة التي حملت إسم الشهيد اللواء طه المداني، أن هذه القافلة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة .. لافتين إلى جاهزية منتسبي وزارة الداخلية في تقديم أرواحهم وأنفسهم رخيصة من أجل الدفاع عن اليمن وعزة وكرامة وحرية أبناءه.

وأشادوا بالإنتصارات التي يحققها أبطال الجيش واللجان الشعبية في مختلف جبهات الشرف والبطولة دفاعا عن الوطن وأمنه وإستقراره.

وكان قادة وضباط وأفراد وزارة الداخلية شاركوا في الإحتفال بمناسبة الذكرى الثالثة لثورة الـ 21 سبتمبر .. مؤكدين أن هذه المشاركة رسالة لتحالف العدوان السعودي الأمريكي والعالم بصمود الشعب اليمني وتلاحمه في مواجهة العدوان.
سبأ
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