منتسبو وزارة الداخلية يقدمون قافلة دعم للجيش واللجان الشعبية [22/سبتمبر/2017] صنعاء - سبأ:

قدم منتسبو وزارة الداخلية قافلة غذائية دعما للمرابطين في مختلف جبهات الشرف والبطولة تزامنا مع الإحتفال بالعيد الثالث لثورة الـ 21 سبتمبر.



وأكدوا خلال تسيير القافلة التي حملت إسم الشهيد اللواء طه المداني، أن هذه القافلة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة .. لافتين إلى جاهزية منتسبي وزارة الداخلية في تقديم أرواحهم وأنفسهم رخيصة من أجل الدفاع عن اليمن وعزة وكرامة وحرية أبناءه.



وأشادوا بالإنتصارات التي يحققها أبطال الجيش واللجان الشعبية في مختلف جبهات الشرف والبطولة دفاعا عن الوطن وأمنه وإستقراره.



وكان قادة وضباط وأفراد وزارة الداخلية شاركوا في الإحتفال بمناسبة الذكرى الثالثة لثورة الـ 21 سبتمبر .. مؤكدين أن هذه المشاركة رسالة لتحالف العدوان السعودي الأمريكي والعالم بصمود الشعب اليمني وتلاحمه في مواجهة العدوان.

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