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آخر تحديث: الجمعة، 22 - سبتمبر - 2017 الساعة 08:48:58م
الرئيس الصماد في إتصال هاتفي بوزير الشباب يشيد بإنجاز منتخب الناشئين
أشاد الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى بإنجاز المنتخب الوطني لناشئي كرة القدم وتأهله لنهائيات كأس آسيا للناشئين تحت 16 سنة المقرر إقامتها العام المقبل في ماليزيا بعد تصدره المجموعة الخامسة للتصفيات المؤهلة إلى النهائيات...
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المنتخب الوطني للناشئين يتأهل لنهائيات كأس آسيا بفوزه على بنجلاديش
تأهل المنتخب الوطني لناشئي كرة القدم إلى نهائيات كأس آسيا للمنتخبات تحت 16 عاماً عقب فوزه اليوم على منتخب بنجلاديش بهدفين دون مقابل في المباراة الثانية والأخيرة له في التصفيات ضمن المجموعة الخامسة المقامة حالياً في العاصمة القطرية الدوحة.
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الرئيس الصماد في إتصال هاتفي بوزير الشباب يشيد بإنجاز منتخب الناشئين
[22/سبتمبر/2017] صنعاء - سبأ:
أشاد الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى بإنجاز المنتخب الوطني لناشئي كرة القدم وتأهله لنهائيات كأس آسيا للناشئين تحت 16 سنة المقرر إقامتها العام المقبل في ماليزيا بعد تصدره المجموعة الخامسة للتصفيات المؤهلة إلى النهائيات المقامة منافساتها حالياً بالعاصمة القطرية الدوحة بمشاركة منتخبات اليمن وقطر وبنغلاديش.

حيث حقق المنتخب الوطني للناشئين اليوم فوزه الثاني في التصفيات على نظيره بنغلاديش بهدفين دون رد، فيما كان قد إكتسح المنتحب القطري في مباراته الأولى الأربعاء الماضي بستة أهداف مقابل هدف.

وأثنى الرئيس الصماد في إتصال هاتفي بوزير الشباب والرياضة حسن زيد على ما حققه منتخب الناشئين الذي مثل الوطن خير تمثيل، واعداً بمكافأة لاعبي المنتخب وتوفير الإمكانات الضرورية لهم لمواصلة الأداء الجيد والظهور المشرف للكرة اليمنية.

واعتبر رئيس المجلس السياسي الأعلى عقب متابعته لمباراة المنتخب الوطني اليوم وتوجيهه بنقلها على قناة اليمن الفضائية، تأهل منتخب الناشئين لنهائيات كأس آسيا من الإنجازات التي تحققها الرياضة اليمنية على صعيد مختلف الألعاب ومنها تأهل منتخب الفروسية إلى بطولة كأس العالم والذي يعد محل فخر واعتزاز لكل أبناء الوطن وتوحد مشاعرهم الوطنية.

فيما عبر وزير الشباب والرياضة عن الشكر والتقدير لرئيس المجلس السياسي الأعلى على إهتمامه بالرياضة اليمنية وكافة الرياضيين ومتابعته لكافة الأنشطة الشبابية والرياضية.

وكان وزير الشباب والرياضة هنأ لاعبو المنتخب وجهازيه الفني والإداري بهذا التأهل والإنجاز الكبير.

واعتبر في إتصال هاتفي ببعثة المنتخب أن التأهل يعد إنجازاً منح الشعب اليمني عامة الفرحة التي يفتقدها جراء الظروف التي يمر بها الوطن .. مؤكدا أن التأهل محل فخر واعتزاز كل اليمنيين كونه جاء في ظروف صعبة يمر بها الوطن بسبب العدوان والحصار.

وثمن الوزير زيد الجهود التي بذلها لاعبي المنتخب من أجل إدخال الفرحة لكل أبناء الوطن رغم الإعداد القصير الذي خاضه المنتخب والظروف الصعبة التي مر بها لدرجة أنه غادر براً من أجل خوض تصفيات المجموعة الخامسة.

ولفت إلى أن الجميع سيقفون إلى جانب المنتخب وينتظرون منه مزيد من التألق في النهائيات الآسيوية .. مبدياً اعتزازه بجهود اللاعبين في هذه التصفيات.

وقال " إن الجميع يعول عليهم الكثير وأنهم سيكونون بالتأكيد عند مستوى الثقة والمسؤولية الملقاة على عاتقهم في تمثيل الوطن التمثيل اللائق وتشريفه ورفع علمه واسمه عالياً".
سبأ
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