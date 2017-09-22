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  اقتصاد
البنك الألماني للتنمية يوافق على إقراض تونس 100 مليون يورو لدعم مشاريع المياه
[22/سبتمبر/2017] تونس – سبأ:
أعلنت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي التونسية اليوم الجمعة عن موافقة البنك الألماني للتنمية على إقراض تونس 100 مليون يورو لتمويل مشاريع تتعلق بتطوير قطاع المياه.

وقالت الوزارة في بيان وزعته اليوم إن وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسي زياد العذاري "سيتولى توقيع اتفاقية هذا القرض مع المديرة العامة لشمال افريقيا للبنك الألماني للتنمية يوم الإثنين المُقبل بمقر الوزارة بتونس العاصمة".

وكانت تونس وقعت 8 اتفاقيات قرض مع البنك الألماني للتنمية في العام 2015م، بقيمة 100 مليون يورو، منها اتفاقية قرض بقيمة 15 مليون يورو خُصص لتمويل "البرنامج الوطني لتحسين نوعية الماء الصالح للشرب".
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