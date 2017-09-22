المنتخب الوطني للناشئين يتأهل لنهائيات كأس آسيا بفوزه على بنجلاديش [22/سبتمبر/2017] الدوحة - سبأ:

تأهل المنتخب الوطني لناشئي كرة القدم إلى نهائيات كأس آسيا للمنتخبات تحت 16 عاماً عقب فوزه اليوم على منتخب بنجلاديش بهدفين دون مقابل في المباراة الثانية والأخيرة له في التصفيات ضمن المجموعة الخامسة المقامة حالياً في العاصمة القطرية الدوحة.



افتتح المنتخب الوطني التسجيل في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً عن الضائع للشوط الأول بهدف لاعبه سلطان يوسف ثابت من ركلة جزاء، وأضاف زميله أسامة البعداني الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.



ورفع المنتخب الوطني رصيده إلى ست نقاط محتلاً المركز الأول للمجموعة الخامسة ليتأهل عنها إلى نهائيات كأس آسيا للناشئين المقرر إقامتها في ماليزيا العام القادم، فيما ظل رصيدا منتخبي بنجلاديش وقطر خالياً نقاط، حيث يتواجهان بعد غد الأحد في آخر مباريات المجموعة التي تغيب عن المشاركة فيها منتخب الإمارات.



وتواجدت عدد كبير من الجماهير اليمنية في ملعب المباراة بالدوحة وظلت تؤازر وتشجع المنتخب الوطني طوال فترات المباراة.



وكان المنتخب الوطني للناشئين اكتسح نظيره القطري بستة أهداف مقابل هدف في المباراة الافتتاحية للمجموعة والتي جرت بينهما أمس الخميس.

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