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آخر تحديث: الجمعة، 22 - سبتمبر - 2017 الساعة 07:17:48م
صاروخ زلزال2 يدك تجمعات بجيزان وعمليات نوعية بنجران وعسير
أطلقت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية اليوم صاروخ زلزال2 على تجمعات للجنود السعوديين بجيزان، فيما نفذ الجيش واللجان الشعبية عمليات عسكرية نوعية على مواقع مرتزقة الجيش السعودي بنجران وعسير.
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صاروخ زلزال2 يدك تجمعات بجيزان وعمليات نوعية بنجران وعسير
[22/سبتمبر/2017] جيزان - سبأ:
أطلقت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية اليوم صاروخ زلزال2 على تجمعات للجنود السعوديين بجيزان، فيما نفذ الجيش واللجان الشعبية عمليات عسكرية نوعية على مواقع مرتزقة الجيش السعودي بنجران وعسير.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن القوة الصاروخية إستهدفت بصاروخ نوع زلزال 2 تجمعات للجنود السعوديين ومرتزقتهم في منفذ الطوال .. مؤكدا أن الصاروخ خلف خسائر في صفوف العدو وعتاده العسكري.

وأشار المصدر إلى أن الجيش واللجان الشعبية نفذوا هجوم مباغت على مواقع مرتزقة العدوان في سلاطح بنجران، وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم، كما نفذوا عملية إغارة على مواقع مرتزقة العدوان في الطلعة بنجران.

وبين المصدر أن الجيش واللجان الشعبية إستهدفوا بصاروخ موجه تجمعات للجنود السعوديين .. مؤكدا أنه تم قنص جنديين آخرين، وتدمير كاسحة ألغام للجيش السعودي في موقع الشرفة بنجران.

وأكد المصدر أن القوة الصاروخية إستهدفت بصاروخ نوع زلزال 2 تجمعات للجنود السعوديين ومرتزقتهم في منفذ الطوال بجيزان. مشيرا الى أن الصاروخ خلف خسائر في صفوف العدو وعتاده العسكري.

ولفت المصدر إلى أن الجيش واللجان الشعبية نفذوا عملية هجومية على مواقع مرتزقة الجيش السعودي في تبة الخزان وتبة القناصين في علب بعسير، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

وذكر المصدر أن طيران العدوان السعودي الأمريكي شن 14 غارة على الربوعة بعسير، كما شن الطيران المعادي 15 غارة على الشرفة والشبكة بنجران خلال الساعات الماضية.
سبأ
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