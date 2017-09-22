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آخر تحديث: الجمعة، 22 - سبتمبر - 2017 الساعة 07:17:48م
صاروخ زلزال2 يدك تجمعات بجيزان وعمليات نوعية بنجران وعسير
أطلقت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية اليوم صاروخ زلزال2 على تجمعات للجنود السعوديين بجيزان، فيما نفذ الجيش واللجان الشعبية عمليات عسكرية نوعية على مواقع مرتزقة الجيش السعودي بنجران وعسير.
رئيس كوريا الشمالية : ترامب مختل عقلياً وسيدفع ثمناً باهظاً
توعد رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدفع ثمن باهظ بعد تصريحاته الأخيرة حول بيونغ يانغ .. واصفاً إياه بـ "المختل عقلياً".
استقرار النفط مع مناقشة كبار المنتجين اتفاق خفض الإنتاج
سجلت أسعار النفط استقرارا اليوم الجمعة مع ترقب السوق لنتائج اجتماع كبار المنتجين في فينا بخصوص تمديد تخفيضات الإنتاج لما بعد مارس المقبل.
المنتخب الوطني للناشئين يتأهل لنهائيات كأس آسيا بفوزه على بنجلاديش
تأهل المنتخب الوطني لناشئي كرة القدم إلى نهائيات كأس آسيا للمنتخبات تحت 16 عاماً عقب فوزه اليوم على منتخب بنجلاديش بهدفين دون مقابل في المباراة الثانية والأخيرة له في التصفيات ضمن المجموعة الخامسة المقامة حالياً في العاصمة القطرية الدوحة.
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زلزال بقوة 4.1 درجة في بحر إيجه غرب تركيا
[22/سبتمبر/2017] أنقرة – سبأ:
ضرب زلزال بقوة 4.1درجة على مقياس ريختر اليوم الجمعة بحر إيجه غرب تركيا.
وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (في بيان، إن زلزالا وقع في بحر إيجه بعمق 19.34 كيلومتر.
سبأ
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