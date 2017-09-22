الترجي التونسي يستضيف الاهلي المصري غداً في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا [22/سبتمبر/2017] تونس – سبأ :

يستضيف فريق الترجي التونسي الاهلي المصري غداً السبت ضمن إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم وذلك بعد تعادل الفريقين 2-2 ذهاباً.



ويأتي لقاء الفريقين بعد مواجهات حافلة بالإثارة خصوصاً نهائي 2012م الذي توج بلقبه الأهلي (1-1 و2-1)، الذي أحرز اللقب في 2006م على ملعب رادس بكرة طائرة رائعة لمحمد أبو تريكة في الوقت القاتل ضد الصفاقسي التونسي.



وانتزع الترجي حامل اللقب في 1994 و2011م والوصيف أربع مرات، تعادلاً ثميناً من الأهلي الأسبوع الماضي في الاسكندرية.



وفي مواجهة عربية أخرى، يستقبل النجم الساحلي التونسي بطل 2007م أهلي طرابلس الليبي بعد تعادلهما سلبًا في الاسكندرية.

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