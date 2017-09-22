53 مليون ريال إيرادات نقدية لمكتب ضرائب صنعاء خلال أغسطس [22/سبتمبر/2017] صنعاء - سبأ:

بلغ إجمالي الإيرادات النقدية لمكتب الضرائب بمحافظة صنعاء خلال أغسطس الماضي 53 مليون و66 ألف ريال.



وأوضح تقرير صادر عن مكتب الضرائب بصنعاء تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن مبلغ الزيادة المحقق عن المقابل 25 مليون و281 ألف ريال .. مبينا أن الإيرادات المركزية بلغت 49 مليون و579 ألف ريال بزيادة عن المقابل بـ 25 مليون و610 ألف ريال.



وأشار إلى أن الإيرادات المحلية والمشتركة بلغت ثلاثة ملايين و355 ألف ريال بزيادة عن المقابل باثنين مليون و400 ألف ريال .



ووفقا للتقرير بلغ إجمالي الغرامات المحصلة خلال نفس الفترة ثلاثة ملايين و724 ألف ريال بزيادة عن المقابل باثنين مليون و66 ألف ريال، فيما بلغ إجمالي ضرائب المبيعات العقارية 38 مليون بزيادة عن المقابل بـ19مليون و589 ألف ريال.



وأرجع مدير مكتب الضرائب بالمحافظة عبدالجبار المقطري الزيادة في الإيرادات خلال أغسطس الماضي لإعادة تفعيل مكاتب الضرائب في المديريات وخاصة مديريتي همدان وبني مطر .. منوها بجهود العاملين في عملية تحصيل الإيرادات الضريبية.

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