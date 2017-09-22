الأحوال المدنية بالمحويت تصدر أكثر من اربعة آلاف شهادة ميلاد خلال أسبوع [22/سبتمبر/2017] المحويت - سبأ:

أصدر فرع مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني بمحافظة المحويت أربعة آلاف و546 شهادة ميلاد للأطفال خلال الأسبوع الأول من حملة تسجيل المواليد التي تنفذها مصلحة الأحوال المدنية واليونيسيف.



وأوضح مدير فرع الأحوال المدنية بالمحافظة العقيد علي الرزاع لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن شهادات المواليد التي تم منحها توزعت على ألفين و193 شهادة للذكور وثلاثة آلاف و 343 شهادة للإناث .



وأشار إلى أن حملة تسجيل المواليد التي تستمر إسبوعين تستهدف مديريات شبام كوكبان، الطويلة، الرجم، مدينة المحويت، حفاش والخبت وحصولهم على الوثائق الثبوتية كحق من حقوقهم .. مؤكدا إستمرار حملة تسجيل المواليد في مراكز التسجيل بالمديريات المستهدفة.

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