العروبة يفوز على مايو ويتأهل لنصف نهائي بطولة أعياد سبتمبر [22/سبتمبر/2017] صنعاء - سبأ:

تأهل فريق العروبة إلى نصف نهائي بطولة أعياد سبتمبر لكرة القدم التي ينظمها فرع الاتحاد العام للعبة بأمانة العاصمة على كأس الرئيس الصماد.



جاء تأهل العروبة لهذا الدور عقب تجاوزه مضيفه 22 مايو بهدف نظيف في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب نادي 22 مايو ضمن منافسات دور الثمانية.



سجل هدف العروبة الوحيد لاعبه صدام الصبار عند الدقيقة الـ 20 من الشوط الأول.



وكان فريقا الوحدة وشعب صنعاء تأهلا لنصف نهائي البطولة بعد فوز الأول على الشرطة بهدفين دون رد، وفوز الثاني على اليرموك بهدف نظيف.



ويقام نصف نهائي البطولة الأحد المقبل بإقامة مباراتين تجمع الأولى فريقا الأهلي والشعب على ملعب نادي وحدة صنعاء، ويلتقي في المباراة الثانية الوحدة مع العروبة على ملعب نادي 22 مايو.

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