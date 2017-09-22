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آخر تحديث: الجمعة، 22 - سبتمبر - 2017 الساعة 07:17:48م
صاروخ زلزال2 يدك تجمعات بجيزان وعمليات نوعية بنجران وعسير
أطلقت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية اليوم صاروخ زلزال2 على تجمعات للجنود السعوديين بجيزان، فيما نفذ الجيش واللجان الشعبية عمليات عسكرية نوعية على مواقع مرتزقة الجيش السعودي بنجران وعسير.
رئيس كوريا الشمالية : ترامب مختل عقلياً وسيدفع ثمناً باهظاً
توعد رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدفع ثمن باهظ بعد تصريحاته الأخيرة حول بيونغ يانغ .. واصفاً إياه بـ "المختل عقلياً".
استقرار النفط مع مناقشة كبار المنتجين اتفاق خفض الإنتاج
سجلت أسعار النفط استقرارا اليوم الجمعة مع ترقب السوق لنتائج اجتماع كبار المنتجين في فينا بخصوص تمديد تخفيضات الإنتاج لما بعد مارس المقبل.
المنتخب الوطني للناشئين يتأهل لنهائيات كأس آسيا بفوزه على بنجلاديش
تأهل المنتخب الوطني لناشئي كرة القدم إلى نهائيات كأس آسيا للمنتخبات تحت 16 عاماً عقب فوزه اليوم على منتخب بنجلاديش بهدفين دون مقابل في المباراة الثانية والأخيرة له في التصفيات ضمن المجموعة الخامسة المقامة حالياً في العاصمة القطرية الدوحة.
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  رياضة
العروبة يفوز على مايو ويتأهل لنصف نهائي بطولة أعياد سبتمبر
[22/سبتمبر/2017] صنعاء - سبأ:
تأهل فريق العروبة إلى نصف نهائي بطولة أعياد سبتمبر لكرة القدم التي ينظمها فرع الاتحاد العام للعبة بأمانة العاصمة على كأس الرئيس الصماد.

جاء تأهل العروبة لهذا الدور عقب تجاوزه مضيفه 22 مايو بهدف نظيف في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب نادي 22 مايو ضمن منافسات دور الثمانية.

سجل هدف العروبة الوحيد لاعبه صدام الصبار عند الدقيقة الـ 20 من الشوط الأول.

وكان فريقا الوحدة وشعب صنعاء تأهلا لنصف نهائي البطولة بعد فوز الأول على الشرطة بهدفين دون رد، وفوز الثاني على اليرموك بهدف نظيف.

ويقام نصف نهائي البطولة الأحد المقبل بإقامة مباراتين تجمع الأولى فريقا الأهلي والشعب على ملعب نادي وحدة صنعاء، ويلتقي في المباراة الثانية الوحدة مع العروبة على ملعب نادي 22 مايو.
سبأ
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