روسيا تتوقع الانتهاء من تدمير أسلحتها الكيميائية بحلول نهاية سبتمبر الجاري [22/سبتمبر/2017] موسكو – سبأ:

توقعت روسيا الانتهاء من تدمير أسلحتها الكيميائية بحلول نهاية شهر سبتمبر الجاري.



وقال رئيس اللجنة الحكومية لنزع الأسلحة الكيماوية ميخائيل بابيتش إن "برنامج تدمير الأسلحة الكيميائية، الذي أذن به الرئيس فلاديمير بوتين، سيكتمل قبل الموعد المقرر".



واضاف المسئول الروسي "أعتقد أننا سننتهي منه بحلول نهاية الشهر الحالي، على الرغم من أن التزاماتنا الدولية تنتهي في 31 ديسمبر عام 2018م".



وكان بابيتش قد صرح في أوائل شهر مارس الماضي بأن قرابة 70500 طن من الأسلحة الكيماوية قد جرى جمعها وتخزينها حول العالم، منها 40 ألف طن في روسيا و27 ألف طن في الولايات المتحدة، والبقية موزعة بين دول أخرى.

سبأ