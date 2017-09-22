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آخر تحديث: الجمعة، 22 - سبتمبر - 2017 الساعة 06:02:25م
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  ثقافة
اكتشاف 19 مقبرة تعود للعصر الحجري الحديث بين الصين وروسيا
[22/سبتمبر/2017] بكين – سبأ:
 أعلن المعهد الإقليمي لعلوم الآثار الصيني، اليوم عن اكتشاف 19 مقبرة تعود للعصر الحجري الحديث وأزيد من 400 أثرثقافي في مقاطعة هيلونغجيانغ بشمال شرق الصين.

وذكر المعهد بأن معظم القطع الأثرية، التي تتكون من اليشم والخزف الحجري والفخار، تعود إلى ما قبل 9000 سنة.

وأضاف أنه تم العثور على الموقع في أطلال شياوناشان بمحافظة راوخه على طول نهر ووسولي، وهو نهر حدودي بين الصين وروسيا، ومن المتوقع أن يدعم الاكتشاف دراسة المنطقة وثقافتها.
سبأ
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