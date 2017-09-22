تونس تعلن إنقاذ 78 مهجراً في عرض البحر أثناء محاولتهم التسلل إلى إيطاليا [22/سبتمبر/2017] تونس – سبأ:

أعلنت وزارة الدفاع التونسية عن إنقاذ 78 مهجراً من الموت غرقاً في عرض البحر، أثناء محاولتهم التسلل خلسة إلى إيطاليا إنطلاقاً من السواحل التونسية.



وقالت الوزارة التونسية في بيان نُشرته اليوم الجمعة، إن وحدات تابعة لجيش البحر تمكنت مساء الخميس، من تنفيذ عملية الانقاذ هذه على بعد 70 كم شرق سواحل مدينة الشابة بمحافظة المهدية الواقعة على بعد نحو 200 كم شرق تونس العاصمة.



وأوضحت انه تم خلال هذه العملية إنقاذ 78 مهاجراً غير شرعياً من الجنسية التونسية بينهم فتاتين، كانوا على متن قارب تعرض إلى عطب وتسرب للمياه.



وأضافت الوزارة في بيانها أن هؤلاء الحالمين بالهجرة كانوا قد غادروا السواحل التونسية باتجاه إيطاليا، لكنهم تاهوا في البحر لمدة ثلاثة أيام قبل أن يتم العثور عليهم ونجدتهم.



كما اشارت الى أنه تم نقل هؤلاء المهاجرين إلى القاعدة البحرية الرئيسية بمدينة صفاقس حيث تلقوا الإسعافات الاولية، ومباشرة الإجراءات القانونية في شأنهم.



وارتفع خلال الفترة الماضية عدد محاولات الهجرة غير الشرعية نحو إيطاليا عبر السواحل التونسية الممتدة على طول 1300 كم، على الرغم من التدابير والإجراءات الصارمة التي تتخذها تونس للتصدي لهذه الظاهرة التي تلقي بظلال كثيفة على العلاقات بين العواصم المغاربية والأوروبية.

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