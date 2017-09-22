مقتل 15 مهاجرا بغرق قارب قبالة السواحل التركية [22/سبتمبر/2017] إسطنبول – سبأ :

أعلنت مصلحة خفر السواحل التركية مقتل 15 شخصا على الأقل جراء غرق قارب صيد، صباح اليوم الجمعة، كان يحمل مهاجرين قبالة سواحل البلاد المطلة على البحر الأسود.



وذكرت المصلحة في بيان أن رجال خفر السواحل تمكنوا من إنقاذ 38 شخصا، فيما تستمر عمليات البحث عن 20 آخرين يعتبرون مفقودين بعد غرق الزورق قبالة سواحل ولاية قوجة إيلي في البحر الأسود شمالي غربي تركيا.



ولفت البيان إلى أن عناصر أمن السواحل أرسلوا قاربين وطائرة إلى المنطقة، ونسقوا عملية البحث والإنقاذ مع السفن التجارية الموجودة في تلك المنطقة.

سبأ