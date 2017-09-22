مصرع وإصابة عدد من مرتزقة العدوان في عملية نوعية بالجوف [22/سبتمبر/2017] الجوف - سبأ:

لقي عدد من مرتزقة العدوان السعودي مصرعهم اليوم في عملية نوعية للجيش واللجان الشعبية على مواقعهم بمديرية الغيل بالجوف.



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية(سبأ) أن وحدات من الجيش واللجان الشعبية هاجمت مواقع لمرتزقة العدوان في المحزام ووادي صقر بمديرية الغيل، وكبدتهم عدد من القتلى والجرحى.



وأشار المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية إستهدفت تجمعات لمرتزقة العدوان في الأطراف الشمالية الشرقية لمديرية المتون، محققة إصابات مباشرة.

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