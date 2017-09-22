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آخر تحديث: الجمعة، 22 - سبتمبر - 2017 الساعة 06:02:25م
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الفيفا: رونالدو وميسي ونيمار سيتنافسون على جائزة أفضل لاعب في 2017م
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) عن تنافس ثلاثة لاعبين على جائزة أفضل لاعب للعام الجاري 2017م يضمون البرتغالي كريستيانو رونالدو الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار.
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  رياضة
الفيفا: رونالدو وميسي ونيمار سيتنافسون على جائزة أفضل لاعب في 2017م
[22/سبتمبر/2017] زيوريخ – سبأ:
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) عن تنافس ثلاثة لاعبين على جائزة أفضل لاعب للعام الجاري 2017م يضمون البرتغالي كريستيانو رونالدو الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار.

وسيكون رونالدو مرشحاً فوق العادة لإحراز هذه الجائزة بعد قيادته فريقه ريال مدريد الإسباني إلى التتويج ببطولة الدوري المحلي والكأس السوبر المحلية ودوري أبطال أوروبا والكأس السوبر الأوروبية الموسم الفائت.

وكان رونالدو توج بالجائزة المرموقة العام الماضي أيضاً بعد قيادته منتخب بلاده البرتغال إلى بطولة أوروبا 2016م وريال مدريد إلى دوري أبطال أوروبا أيضاً.

أما ميسي فسجل 54 هدفاً لبرشلونة الموسم الماضي وقاده إلى احراز الكأس المحلية، كما استهل الموسم الحالي بطريقة رائعة بتسجيله 12 هدفاً في أول 8 مباريات في مختلف المسابقات لفريقه.

فيما فاز نيمار مع برشلونة فريقه السابق بالكأس المحلية قبل أن ينتقل إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي مقابل صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو.

وينتظر ان يعلن اسم الفائز بجائزة أفضل لاعب في حفل يقام في لندن في 22 أكتوبر القادم.
سبأ
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