رئيس كوريا الشمالية : ترامب مختل عقلياً وسيدفع ثمناً باهظاً [22/سبتمبر/2017] بيونغ يانغ – سبأ:

توعد رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدفع ثمن باهظ بعد تصريحاته الأخيرة حول بيونغ يانغ .. واصفاً إياه بـ "المختل عقلياً".



وقال جونغ اون في بيان نشرته وكالة الأنباء الكورية الشمالية اليوم "طالما نفى ترامب وجودي ودولتي من خارطة العالم وأعلن عن بدء حرب بشعة قائلاً إنه سيدمر جمهوريتنا".



واضاف "سننظر بعمق أكثر في إجراءات طارئة مناسبة له وسأجعل الرئيس الأمريكي يدفع ثمناً باهظاً على تصريحاته المتهورة التي انطوت على تدمير جمهوريتنا بالكامل" .



وحذر رئيس كوريا الشمالية من أن ترامب "سيواجه نتيجة أكبر مما تصورها".



وقال إن "ترامب الذي يهدد جميع دول العالم ويقود العالم إلى شغب غير مسبوق ليس مؤهلاً أن يكون القائد العسكري الأعلى لدولة وهو ليس سياسياً بل هو طائش يلعب بالنار ورجل عصابات بكل تأكيد".



واكد جونغ اون عزمه على التعامل مع الرئيس الأمريكي "العجوز المجنون بالنار حتماً".



وكان ترامب القى خطاباً اتسم بالعدائية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الثلاثاء الماضي عبر خلاله عن نهج غلب عليه طابع التهديد للتعامل مع التحديات الدولية وهدد فيه بـ "محو كوريا الديمقراطية" بالكامل.



وتشهد شبه الجزيرة الكورية حالة من التوتر الشديد جراء المناورات العسكرية الأمريكية - الكورية الجنوبية المتكررة فضلاً عن التهديدات الأمريكية العدائية المتواصلة ضد كوريا الشمالية ونشر واشنطن مؤخراً منظومة (ثاد) الصاروخية في أراضي كوريا الجنوبية ما تعتبره بيونغ يانغ تهديداً لأمنها القومي.

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