السلطات الافغانية: مقتل 12 مسلحاً من طالبان في كمين بمقاطعة قندهار [22/سبتمبر/2017] قندهار – سبأ:

أعلنت السلطات الافغانية عن مقتل 12 مسلحاً في كمين نصبته الشرطة لمجموعة من مقاتلي حركة طالبان في مقاطعة قندهار بجنوب البلاد اليوم الجمعة.



وقال قائد الشرطة في المقاطعة عبد الرزاق عبد الرزاق في تصريح نقلته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) "انه طبقاً لتقرير من المخابرات قامت وحدات من قوة الشرطة الحدودية بنصب كمين لمتمردي طالبان في قرية بمنطقة شهر اي صافا في وقت مبكر من اليوم الجمعة وأسفر ذلك عن قتل 12 متمرداً على الفور".



واضاف المسئول الامني الافغاني ان الكمين اسفر ايضاً عن اصابة ستة آخرين من المسلحين .



وأشار أيضاً الى أن الشرطة استولت على أسلحة وذخائر من المتمردين القتلى والمصابين.

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