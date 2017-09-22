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آخر تحديث: الجمعة، 22 - سبتمبر - 2017 الساعة 06:02:25م
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  اقتصاد
ارتفاع الذهب من أدنى مستوياته في أربعة أسابيع
[22/سبتمبر/2017] لندن – سبأ :  
ارتفع الذهب من أدنى مستوياته في أربعة أسابيع اليوم الجمعة مع إقبال المستثمرين على شراء الأصول الآمنة وسط تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

وصعد السعر الفوري للذهب 0.4 بالمائة إلى 1296.41 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما بلغ أدنى مستوى له في أربعة أسابيع عند 1287.61 دولار للأوقية في الجلسة السابقة.

وانخفض المعدن الأصفر 1.7 بالمائة منذ بداية الأسبوع ويتجه لتكبد ثاني خسائره الأسبوعية.

وارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر 0.4 بالمائة إلى 1299.80 دولار للأوقية.

وأمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية أمس الخميس.

من جانبها قالت كوريا الشمالية اليوم الجمعة إنها قد تدرس اختبار قنبلة هيدروجينية في المحيط الهادي بعد توعد ترامب بتدمير البلد.

وتدعم المخاطر الجيوسياسية عادة الطلب على الملاذات الآمنة مثل الذهب والين.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة 0.5 بالمائة إلى 17.02 دولار للأوقية، بينما زاد البلاتين 0.2 بالمائة إلى 937 دولارا للأوقية وارتفع البلاديوم 0.4 بالمائة إلى 913.75 دولار للأوقية.
سبأ
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