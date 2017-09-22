تراجع عدد الروهينجا الفارين من ميانمار إلى بنجلاديش [22/سبتمبر/2017] جنيف – سبأ :

قالت منظمة الهجرة الدولية إن أعداد لاجئي مسلمي الروهينجا الوافدين إلى بنجلاديش تراجعت لتصل إلى ألفي شخص في اليوم.



وفي وقت سابق الأسبوع الجاري، ذكرت المنظمة التابعة للأمم المتحدة أن المتوسط اليومي لوصول اللاجئين الجدد يبلغ 20 ألف لاجئ يفرون من أعمال العنف في ولاية راخين بميانمار.



وقال متحدث باسم المنظمة في بيان اليوم إن الأسباب وراء تراجع أعداد الوافدين غير واضحة.



وعبر نحو 430 ألفا من مسلمي الروهينجا المهمشين الحدود منذ أواخر أغسطس، عندما شنت السلطات حملات عسكرية ضدهم ، وتسببت في دمار قرى بأكملها.

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