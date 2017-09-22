مصرع وإصابة عدد من مرتزقة العدوان في عمليات نوعية بتعز [22/سبتمبر/2017] تعز - سبأ:

لقي عدد من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي مصرعهم وأصيب آخرين اليوم في عمليات نوعية للجيش واللجان الشعبية بمحافظة تعز.



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الجيش واللجان الشعبية نفذوا عملية عسكرية نوعية على مواقع مرتزقة العدوان بإتجاه منطقة بير باشا، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.



وأشار المصدر إلى أن الجيش واللجان الشعبية أفشلوا محاولة تسلل لمرتزقة العدوان في مديرية مقبنة وسقوط قتلى في صفوفهم ، كما إستهدفوا بقصف مدفعي تجمعات لمرتزقة العدوان في المفاليس بمديرية الصلو.



وأكد المصدر مصرع ثلاثة من قيادات مرتزقة العدوان وإصابة آخر بنيران الجيش واللجان الشعبية في جبهة المخا .



وذكر المصدر أن الجيش واللجان الشعبية تصدوا لزحف مرتزقة العدوان بإتجاه جبل عسق والتباب المجاورة له بمديرية حيفان، وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

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