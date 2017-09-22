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آخر تحديث: الجمعة، 22 - سبتمبر - 2017 الساعة 06:02:25م
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الدفاع الروسية تعلن عن تدمير مواقع لتنظيم (جبهة النصرة) في إدلب شمال سورية
[22/سبتمبر/2017] موسكو – سبأ:
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة عن تدمير قواتها البحرية مراكز إسناد ومدرعات ومستودعات أسلحة ونقاط تمركز تابعة لتنظيم (جبهة النصرة) الإرهابي في ريف محافظة إدلب شمال سورية.

وقالت الوزارة في بيان لها ان "الغواصة (فيليكي نوفغورود) التابعة لأسطول البحر الأسود الروسية الموجودة في البحر المتوسط قصفت بصواريخ (كاليبر) المجنحة اليوم مراكز إسناد ونقاط تمركز إرهابيين ومدرعات ومستودعات أسلحة تابعة لتنظيم جبهة النصرة الإرهابي في إدلب ما أدى إلى تدميرها كافة".

وأوضحت في بيانها الذي نشرته على موقعها الالكتروني أنه تم "رصد جميع الأهداف خلال الأيام الماضية حيث بلغت المسافة التي قطعتها الصواريخ من نقطة الانطلاق في البحر المتوسط وحتى وصولها إلى الأهداف نحو 300 كم".

وأكد البيان "أن الإرهابيين الذين استهدفتهم الغارات الروسية شاركوا في هجوم شنه تنظيم جبهة النصرة الإرهابي الثلاثاء الفائت وأسفر عن فرض حصار لعدة ساعات على وحدة من الشرطة العسكرية الروسية منتشرة في منطقة تخفيف التوتر".

 واوضح أن "مجموعة قوات خاصة سورية وروسية وبدعم جوي من مقاتلات سو 25 نجحت في فك الحصار دون خسائر بشرية في حين بلغت خسائر (جبهة النصرة) قرابة 850 قتيلاً وتم تدمير عشرات المدرعات بينها 11 دبابة".

ويأتي ذلك في الوقت الذي تعرضت عدة مواقع للجيش السوري في 19 أغسطس الجاري لهجمات مسلحي تنظيم (جبهة النصرة) على عدة محاور في ريف حماة الشمالي.
سبأ
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