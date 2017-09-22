إطباء بلا حدود تحذر من كارثة تحدق بمخيمات اللاجئين الروهينغا في بنغلادش [22/سبتمبر/2017] جنيف – سبأ:

حذرت منظمة (اطباء بلا حدود) من كارثة صحية تحدق بمخيمات اللاجئين الروهينغا في بنغلادش نتيجة عدم توفر الغذاء او الماء الكافي وصعوبة الوصول اليها بالاضافة الى تدفق مياه الصرف الصحي.



ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية اليوم عن منسق الطوارئ لدى المنظمة روبرت اونوس قوله في بيان ان "كل الشروط متوافرة لانتشار وباء يتحول الى كارثة على نطاق واسع" .



واشار اونوس الى خشية المنظمة من انتشار الكوليرا والحصبة بشكل خاص بين اللاجئين الروهينغا.



وكان أكثر من 420 ألف مسلم من اقلية الروهينغا قد فروا الى بنغلادش في الاسابيع الاخيرة هرباً من حملة قمع يشنها الجيش ماينمار، وسط اتهامات للامم المتحدة بتنفيذ حكومة ماينمار حملة "تطهير اتني".



واشارت المنظمة الى ان اللاجئين يضطرون عند وصولهم الى بنغلاديش الى اللجوء الى التلال بسبب اكتظاظ المخيمات او الى البقاء على جوانب الطرقات.



واثارت الامطار الغزيرة التي هطلت في الايام الاخيرة مخاوف من حصول انزلاقات تربة.



وشددت المنظمة من جهة اخرى على أهمية تأمين وصول منظمات المساعدات الانسانية الى اللاجئين من راخين على الجانب الاخر من الحدود.

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