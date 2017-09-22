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آخر تحديث: الجمعة، 22 - سبتمبر - 2017 الساعة 05:00:07م
طيران العدوان يشن أكثر من 22 غارة على مديريتي حرض وميدي
شن طيران العدوان السعودي الأمريكي سلسلة غارات على محافظة حجة. وأوضح مصدر محلي بالمحافظة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان شن أكثر من 22 غارة على مديريتي حرض وميدي خلال الساعات الماضية.
لافروف: روسيا ستواصل دعم (خطة العمل المشتركة) بشأن الاتفاق النووي مع إيران
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم أن روسيا ستواصل بثبات دعم (خطة العمل المشتركة)بشأن الاتفاق النووي مع إيران
استقرار النفط مع مناقشة كبار المنتجين اتفاق خفض الإنتاج
سجلت أسعار النفط استقرارا اليوم الجمعة مع ترقب السوق لنتائج اجتماع كبار المنتجين في فينا بخصوص تمديد تخفيضات الإنتاج لما بعد مارس المقبل.
منتخب ناشئي اليمن يواجه بنجلاديش غداً لحسم التأهل لنهائيات كأس آسيا
يتطلع المنتخب الوطني لناشئي كرة القدم إلى حسم التأهل لنهائيات كأس آسيا تحت 16 عاماً وذلك عندما يواجه منتخب بنجلاديش غداً الجمعة في ثاني وآخر مبارياته بالتصفيات ضمن المجموعة الخامسة التي تحتضن مبارياتها العاصمة القطرية الدوحة.
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  اقتصاد
استقرار النفط مع مناقشة كبار المنتجين اتفاق خفض الإنتاج
[22/سبتمبر/2017] لندن – سبأ:  
سجلت أسعار النفط استقرارا اليوم الجمعة مع ترقب السوق لنتائج اجتماع كبار المنتجين في فينا بخصوص تمديد تخفيضات الإنتاج لما بعد مارس المقبل.

وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة أربعة سنتات إلى 56.47 دولار للبرميل بحلول الساعة 1100 بتوقيت جرينتش.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة بمقدار سنتين إلى 50.53 دولار للبرميل.

ويجتمع بعض وزراء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا ومنتجين آخرين في فيينا لبحث اتفاقهم على خفض الإمدادات الذي يسري حتى مارس.
سبأ
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