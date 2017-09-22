استقرار النفط مع مناقشة كبار المنتجين اتفاق خفض الإنتاج [22/سبتمبر/2017] لندن – سبأ:

سجلت أسعار النفط استقرارا اليوم الجمعة مع ترقب السوق لنتائج اجتماع كبار المنتجين في فينا بخصوص تمديد تخفيضات الإنتاج لما بعد مارس المقبل.



وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة أربعة سنتات إلى 56.47 دولار للبرميل بحلول الساعة 1100 بتوقيت جرينتش.



وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة بمقدار سنتين إلى 50.53 دولار للبرميل.



ويجتمع بعض وزراء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا ومنتجين آخرين في فيينا لبحث اتفاقهم على خفض الإمدادات الذي يسري حتى مارس.

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