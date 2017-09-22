موغيريني تعلن عن عقد الاتحاد الاوروبي مؤتمر للدول المانحة لسورية الربيع المقبل [22/سبتمبر/2017] بروكسل – سبأ :

أعلنت المسئولة العليا للسياسة الخارجية والامنية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني اليوم الجمعة عزم الاتحاد عقد مؤتمر ثاني للدول المانحة لسورية في بروكسل الربيع المقبل.



وقالت في كلمة لها أثناء مشاركتها في الاجتماع رفيع المستوى بشأن سورية المنعقد على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أن المؤتمر السابق الذي استضافته بروكسل في إبريل المنصرم أظهر وحدة وتضامن المجتمع الدولي.



واشارت الى ما تعهدت به الدول المشاركة في المؤتمر بجمع نحو 10 مليارات دولار خلال العامين المقبلين لمساعدة الشعب السوري.



واعتبرت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية أن الوقت حان للتحول من التعهدات إلى تقديم هذه الأموال فعلاً .. مؤكدة تمسك الاتحاد الأوروبي بالوفاء بجميع التزاماته تجاه الدول المجاورة لسورية.

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