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  محلي
منح تسعة آلاف شهادة ميلاد في حملة تسجيل المواليد بصنعاء
[22/سبتمبر/2017] صنعاء - سبأ:
منح فرع مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني بمحافظة صنعاء خلال الأسبوع الأول من حملة تسجيل المواليد التي تنفذها مصلحة الأحوال المدنية تسعة آلاف و106 شهادات ميلاد.

وأوضح مدير الأحوال المدنية بالمحافظة العقيد ناجي روضان لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن شهادات الميلاد التي تم منحها توزعت على 273 شهادة للذكور و120 شهادة للإناث لحديثي الولادة أقل من عام.. مبينا أنه تم منح ثمانية آلاف شهادة ميلاد للأطفال الذي تتراوح أعمارهم أكثر من العام منهم أربعة آلاف و845 شهادة للذكور وثمانية آلاف و623 للإناث.

وأشار إلى أن شهادات الميلاد إستهدفت الأطفال في مديريات سنحان وبني بهلول وهمدان وبني حشيش وبني مطر و جحانه  والحصن .. مؤكدا إستمرار تسجيل المواليد في مراكز التسجيل بالمديريات المستهدفة .

ودعا العقيد روضان أولياء الأمور إلى إستغلال فترة الحملة التي تنفذ بالتعاون مع منظمة اليونيسيف والإتحاد الأوروبي وتستمر أسبوعين .. مشيدا بجهود قيادات المجالس المحلية والوجهاء والمواطنين في إنجاح الحملة لتسجيل المواليد في كافة المديريات والإسهام في إيجاد قاعدة بيانات للأطفال.
سبأ
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