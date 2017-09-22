إستشهاد وإصابة خمسة مواطنين بغارة لطيران العدوان على صعدة [22/سبتمبر/2017] صعدة - سبأ:

إستشهد أربعة مواطنين وإصابة آخر بغارة شنها طيران العدوان السعودي الأمريكي على مديرية شدا بمحافظة صعدة.



وأوضح مصدر محلي بالمحافظة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان إستهدف بغارة منزل مواطن بمديرية شدا، أدت إلى إستشهاد أربعة مواطنين بينهم طفل وامرأة وإصابة آخر في حصيلة أولية.



وأدان المصدر إستمرار تحالف العدوان في إستهداف المواطنين ومنازلهم وممتلكاتهم على مرأى ومسمع من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.

سبأ