استفادة أكثر من ثلاثة آلاف أسرة بأربع محافظات من حملة مكافحة الجدمي [22/سبتمبر/2017] محافظات - سبأ:

استفادت ثلاثة آلاف و282 أسرة زراعية من حملة مكافحة حشرة الجدمي على محاصيل الحبوب الغذائية بمحافظات صنعاء، عمران، ذمار، وإب التي تنفذها وزارة الزراعة ممثلة بالإدارة العامة لوقاية النباتات.



وأوضح التقرير الميداني للحملة حصلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) على نسخة منه أنه تم تنفيذ الحملة على مساحة بلغت 945 هكتارا من الحقول الزراعية في 18 مديرية بتلك المحافظات، منها 561 هكتاراً في ست مديريات بذمار و207 هكتارات في خمس مديريات بعمران و78 هكتاراً في أربع مديريات بصنعاء وأمانة العاصمة و99 هكتاراً في ثلاث مديريات بمحافظة إب.



وأشار التقرير إلى أنه تم استخدام 289 لتراً من المبيدات في المناطق المستهدفة.



هذا و تواصل وزارة الزراعة والري أعمال الرش والمكافحة لحشرة الجدمي (دودة الجيش الافريقي ) على محاصيل القمح والشعير في عدد من مناطق تلك المحافظات عبر الفرق الميدانية، كما تقوم بمتابعة وتقييم الوضع السائد للحشرة والاطلاع على نتائج وجدوى المكافحة واحتياجات الفرق الميدانية من معدات وآليات ومستلزمات المكافحة.







وكان فريق فني زراعي برئاسة مدير عام وقاية النباتات بوزارة الزراعة المهندس عبدالله السياني تفقد أعمال الرش والمكافحة في بعض مديريات محافظتي ذمار وإب ، واطلع على أعمال الحملة وجدوى المكافحة و حجم الإصابة وكذا تحديد تدخلات المكافحة والترصد لحشرة الجدمي بحسب أطوارها المختلفة.



واستمع الفريق من المزارعين إلى شرح عن مدى استفادتهم من الحملة الطارئة لمكافحة حشرة الجدمي .. مشيرين إلى النتائج الإيجابية للحملة في حماية محاصيلهم من أضرار هذه الحشرة التي تعد من الآفات النباتية الخطيرة التي تقضي على محاصيل الحبوب الغذائية المختلفة.



وأشادوا بدور وزارة الزراعة والري في تنفيذ حملة طارئة لمكافحة الحشرة في المناطق المصابة للتقليل من أضرارها على المحاصيل الغذائية، وكذا الاسهام في التخفيف من معاناتهم نتيجة العدوان والحصار.



ووفقا لمدير عام وقاية النباتات فإن خطة الوزارة في استمرار أعمال حملة مكافحة الجدمي تعتمد على معطيات تقرير الفريق الفني التقييمي لنتائج وجدوى المكافحة.



وأفاد السياني أنه على ضوء تقرير الفريق الفني ستقوم الوزارة باتخاذ التدابير المناسبة والتحديث في خطة حملة المكافحة ونقل فرق المكافحة الميدانية إلى المناطق الأكثر إصابة.



وتعتبر محاصيل القمح والشعير والذرة من محاصيل الحبوب الغذائية وأحد أهم المحاصيل الزراعية التي يعتمد عليها المزارعون كمصدر أساسي للغذاء والدخل المعيشي.



وبحسب بيانات الإحصاء الزراعي فإن إنتاجية اليمن من محاصيل الحبوب الغذائية المختلفة ( الذرة والذرة الشامية والدخن والقمح والشعير ) بلغت 863 ألفاً و934 طنا في العام 2013م من مساحة قدرها 857 ألفاً و24 هكتاراً مزروعة بهذه المحاصيل.



رافق الفريق خلال الزيارة مدير عام مكتب الزراعة بمحافظة ذمار المهندس هلال الجشاري ونائب مدير عام مكتب الزراعة بإب المهندس علي الصبري.

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