قوات تحالف العدوان تسحب باخرة تحمل مواد غذائية قبل إفراغ حمولتها بميناء الحديدة [22/سبتمبر/2017] الحديدة - سبأ:



قالت مؤسسة موانئ البحر الأحمر إن قوات تحالف العدوان قامت بسحب الباخرة (FULMAR) إلى خارج منطقة المخطاف وتوجيهها بالتحرك إلى بعد 65 ميل خارج منطقة الغاطس لميناء الحديدة قبل إفراغ حمولتها.







وكانت الباخرة المحملة بــ 25 الف طن من مادة القمح التابعة لمنظمة الغداء العالمي قد وصلت صباح أمس الخميس إلى غاطس ميناء الحديدة.







وأشارت المؤسسة في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم سحب بواخر إغاثية من منطقة الغاطس لميناء الحديدة في استهداف صريح للميناء، خاصة في الوقت الذي أعلنت المنظمات الإغاثية أن الوضع الغذائي في اليمن كارثي ويعاني من نقص في المواد الغذائية.







وأكدت المؤسسة أن قوى العدوان لا تزال تواصل تعنتها وصلفها على ميناء الحديدة إعلاميآ عبر تسريبات مضللة بان ميناء الحديدة يحتجز بواخر تحمل مواد غذائية.







ولفت البيان إلى أن المؤسسة لاتزال تعاني من تداعيات الحصار التي فرضته دول العدوان منذ مارس 2015 وكذا القصف الذي استهدف البنية الفوقية للمؤسسة من كرينات جسرية والبنية التحتية عبر تدمير الهناجر التابعة للمؤسسة والتي كانت تؤجر لمنظمة الغداء العالمي.

سبأ