ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الجمعة، 22 - سبتمبر - 2017 الساعة 12:22:27ص
نص كلمة الرئيس الصماد في الحفل الجماهيري بمناسبة العيد الثالث لثورة الـ 21 من سبتمبر
القى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى كلمة هامة بمناسبة العيد الثالث لثورة الـ 21 من سبتمبر أمام الجماهير المحتشدة في الحفل الجماهيري والشعبي الكبير الذي أقيم اليوم بميدان السبعين.
لافروف: روسيا ستواصل دعم (خطة العمل المشتركة) بشأن الاتفاق النووي مع إيران
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم أن روسيا ستواصل بثبات دعم (خطة العمل المشتركة)بشأن الاتفاق النووي مع إيران
النفط يتراجع بفعل زيادة المخزونات
تراجعت أسواق النفط اليوم الخميس، تحت وطأة ارتفاع مخزونات الخام والإنتاج في الولايات المتحدة، إضافة إلى صعود الدولار، الذي قد ينال من استهلاك الوقود في الدول التي تستخدم عملات أخرى.
منتخب ناشئي اليمن يواجه بنجلاديش غداً لحسم التأهل لنهائيات كأس آسيا
يتطلع المنتخب الوطني لناشئي كرة القدم إلى حسم التأهل لنهائيات كأس آسيا تحت 16 عاماً وذلك عندما يواجه منتخب بنجلاديش غداً الجمعة في ثاني وآخر مبارياته بالتصفيات ضمن المجموعة الخامسة التي تحتضن مبارياتها العاصمة القطرية الدوحة.
آخر الأخبار:
قوات تحالف العدوان تسحب باخرة تحمل مواد غذائية قبل إفراغ حمولتها بميناء الحديدة
مصدر بالخارجية: خطاب الفار هادي بالجمعية العامة محاولة للتهرب عن المسؤولية الجنائية
قبائل مأرب تقدم قافلة غذائية متنوعة دعما للجبهات
يمن أجريفيت تدرب مربيي الدواجن بذمار
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
قوات تحالف العدوان تسحب باخرة تحمل مواد غذائية قبل إفراغ حمولتها بميناء الحديدة
[22/سبتمبر/2017] الحديدة - سبأ:

قالت مؤسسة موانئ البحر الأحمر إن قوات تحالف العدوان قامت بسحب الباخرة (FULMAR) إلى خارج منطقة المخطاف وتوجيهها بالتحرك إلى بعد 65 ميل خارج منطقة الغاطس لميناء الحديدة قبل إفراغ حمولتها.



وكانت الباخرة المحملة بــ 25 الف طن من مادة القمح التابعة لمنظمة الغداء العالمي قد وصلت صباح أمس الخميس إلى غاطس ميناء الحديدة.



وأشارت المؤسسة في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم سحب بواخر إغاثية من منطقة الغاطس لميناء الحديدة في استهداف صريح للميناء، خاصة في الوقت الذي أعلنت المنظمات الإغاثية أن الوضع الغذائي في اليمن كارثي ويعاني من نقص في المواد الغذائية.



وأكدت المؤسسة أن قوى العدوان لا تزال تواصل تعنتها وصلفها على ميناء الحديدة إعلاميآ عبر تسريبات مضللة بان ميناء الحديدة يحتجز بواخر تحمل مواد غذائية.



ولفت البيان إلى أن المؤسسة لاتزال تعاني من تداعيات الحصار التي فرضته دول العدوان منذ مارس 2015 وكذا القصف الذي استهدف البنية الفوقية للمؤسسة من كرينات جسرية والبنية التحتية عبر تدمير الهناجر التابعة للمؤسسة والتي كانت تؤجر لمنظمة الغداء العالمي.
سبأ
  المزيد من (محلي)
مصدر بالخارجية: خطاب الفار هادي بالجمعية العامة محاولة للتهرب عن المسؤولية الجنائية
قبائل مأرب تقدم قافلة غذائية متنوعة دعما للجبهات
يمن أجريفيت تدرب مربيي الدواجن بذمار
الأحوال المدنية تصدر أكثر من 78 ألف شهادة ميلاد في حملة تسجيل المواليد (مكتمل)
دورة للجان المشرفة على توزيع المساعدات الغذائية في ست محافظات
وزير الإعلام يشيد بكل الجهود الإعلامية التي ساهمت في نقل الحشد الجماهيري بالسبعين
قصف مدفعي يستهدف تجمعات لمرتزقة العدوان بتعز
مجلس القضاء يعزي في وفاة القاضي المنصور
نص كلمة الرئيس الصماد في الحفل الجماهيري بمناسبة العيد الثالث لثورة الـ 21 من سبتمبر
تكبيد مرتزقة العدوان خسائر كبيرة في إقتحام مواقع لهم بنهم
العدوان السعودي على اليمن
قوات تحالف العدوان تسحب باخرة تحمل مواد غذائية قبل إفراغ حمولتها بميناء الحديدة
[22/سبتمبر/2017]
قبائل مأرب تقدم قافلة غذائية متنوعة دعما للجبهات
[21/سبتمبر/2017]
طيران العدوان يشن سبع غارات على الحديدة
[21/سبتمبر/2017]
استشهاد وإصابة عشرات المواطنين بغارات العدوان خلال الساعات الماضية
[21/سبتمبر/2017]
مؤسسة موانئ البحر الأحمر تنفي منع استقبال السفن في ميناء الحديدة
[21/سبتمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by