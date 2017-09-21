محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل يمن أجريفيت تدرب مربيي الدواجن بذمار ذمار - سبأ :

اختتمت مؤسسة يمن أجريفيت اليوم الدورة التدريبية الخاصة بتأهيل 10 مختصين في مجال تربية الدواجن بذمار على كيفية إعطاء اللقاحات للدواجن في مزارعهم بطرق علمية وحديثة.



وفي اختتام الدورة أوضح رئيس مجلس إدارة مؤسسة يمن أجريفيت الدكتور ماجد الجرادي أن المؤسسة تهدف من خلال الدورة إلى تأهيل 10 أطباء بيطريين من المختصين بتربية الدواجن في المحافظة على الطرق العلمية المتبعة عالميا في مجال تربية الدواجن وأساليب ووسائل المعالجة وتقديم اللقاحات بنسب معيارية مدروسة .



وبين أن هذه الدورات التخصصية تهدف إلى تأهيل المشاركين وتطوير قدراتهم لرفع مستوى المعارف والمهارات العملية والعملية لديهم للإسهام في تنمية الثروة الحيوانية في المحافظة ولاسيما في مجال تربية الدواجن بما يكفل تحقيق الإكتفاء الذاتي من تلك المصادر.



فيما أوضح المدير التنفيذي لمؤسسة يمن أجريفيت الدكتور محمد الشرحي أن المؤسسة وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بالمحافظة، دربت خلال الفترة الماضية عدد من المختصين في العديد من المجالات الزراعية بهدف تطوير قدراتهم وتحسين وضعهم المعيشي وذلك ضمن سلسلة دورات نفذتها بالشراكة مع القطاع الخاص والحكومي.



بدوره أشار أستاذ مساعد أمراض الدواجن بجامعة ذمار الدكتور أحمد الخضر أن المشاركين في الدورة تعرفوا، على تقنيات إعطاء اللقاحات للدواجن في مزارع تربيتها بالطرق العلمية الحديثة، وتجنب الأخطاء في إعطاء اللقاحات المختلفة.



وأكد أهمية تأهيل المتخصصين في مجال تربية الدواجن لخدمة صناعة الدواجن في المحافظة ، بما يسهم في السيطرة على أمراض الدواجن الشائعة والحد من الخسائر الناجمة عن أمراضها أو عن سوء الإستخدامات والأخطاء في عملية التلقيح .

سبـأ [21/سبتمبر/2017]سبـأ