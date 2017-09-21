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آخر تحديث: الخميس، 21 - سبتمبر - 2017 الساعة 08:25:25م
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  محلي
دورة للجان المشرفة على توزيع المساعدات الغذائية في ست محافظات
[21/سبتمبر/2017]
صنعاء - سبأ :

نظم مشروع التغذية المدرسية والإغاثة الإنسانية اليوم بصنعاء دورة تدريبية للجان المشرفة على عملية توزيع المساعدات الغذائية للمستفيدين من مشروع الطوارئ رقم 201098 المقدم من برنامج الأغذية العالمي.

وفي الافتتاح أكد مدير المشروع حمود الاخرم أهمية الدورة في إكساب أعضاء اللجان " 128 عضوا " مهارات ومعارف تمكنهم من تدريب لجان الصرف والإشراف على عملية توزيع المساعدات الغذائية .

وشدد على ضرورة الإلتزام بآليات عملية الصرف لضمان إيصال المساعدات الغذائية للأسر الفقيرة والمتضررة والنازحة بالمحافظات المستهدفة " البيضاء ، حجة ، اب ، صنعاء ، الحديدة ، عمران " .

واستعرض المدربان محمد الكوري ومحسن عثمان، الدليل التدريبي ومراحل وخطوات عملية توزيع المساعدات الغذائية.

سبـأ
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