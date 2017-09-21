محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير الإعلام يشيد بكل الجهود الإعلامية التي ساهمت في نقل الحشد الجماهيري بالسبعين صنعاء - سبأ :

أشاد وزير الإعلام أحمد حامد بكل الجهود الإعلامية التي ساهمت في نقل الحشد الجماهيري الكبير بمناسبة العيد الثالث لثورة الـ 21 من سبتمبر بميدان السعبين.



وقال وزير الإعلام في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) " لايسعنا في هذا المشهد العظيم إلا أن نقف وقفة إجلال وإكبار لكل من حضر وشارك في ميدان السبعين ميدان الثورة ثورة ال 21 من سبتمبر وانفق وساهم في قافلة الثورة، ونبارك كل الجهود التي بذلت من قبل اللجان التحضيرية المتخصصة، فقد أوصل هذا الاحتشاد العظيم رساله مفادها عدوانكم وحصاركم لما يقارب 1000 يوم لم يفت في صمود الشعب وثباته في مواجهة طغيانكم".



وأضاف" وفي هذا المقام نشيد بكل الجهود الإعلامية التي ساهمت في نقل هذا المشهد العظيم ، لقد عكس الإعلاميون لوحة الفخر والعزة والشرف وتمكنوا من تجاوز كافة الصعوبات وتساموا على كافة الصعاب التي تجاوزوها خلال توجههم للمشاركة في نقل وقائع وفعاليات الاحتفال بالعيد الثالث لثورة الحادي والعشرين من سبتمبر المجيدة".



وعبر وزير الأعلام عن الاعتذار عن أي قصور تسبب فيه التزاحم الكبير والتدافع من الأمواج البشرية التي حضرت الفعالية وغيرها من الأسباب التي استجدت وحالت دون تمكن ممثلي بعض وسائل الإعلام من الدخول إلى الأماكن المخصصة لهم لنقل وقائع الاحتشاد.. مشيدا بالدور الكبير الذي قاموا به لنقل صورة حقيقية للاحتشاد الجماهيري العفوي النابع من روح التحرر والانعتاق الكامن في ذاتهم الوطنية الحرة الوثابة نحو الغد المشرق واليمن الحر العزيز المستقل.



وأكد على الدور الحيوي والمتفاعل لوسائل الإعلام الرسمية التي شكلت الجبهة الأمامية مع غيرها من وسائل الإعلام الخاصة من قنوات فضائية وصحف ووكالات وغيرها ومراسلي وممثلي الإعلام العربي والأجنبي العاملين في صنعاء والتي أصبحت بحق عين العالم على ما يدور ويعتمل في الوطن .

سبـأ [21/سبتمبر/2017]سبـأ