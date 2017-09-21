الأحوال المدنية تصدر أكثر من 78 ألف شهادة ميلاد في حملة تسجيل المواليد(مصحح)





أصدرت مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني 78 ألف و153 شهادة ميلاد في الأسبوع الأول من حملة تسجيل المواليد التي تنفذها بالتعاون منظمة اليونيسيف .



وأوضحت المصلحة في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن شهادات الميلاد التي أصدرتها المصلحة في محافظات صنعاء والحديدة وإب وذمار وعمران وحجة والمحويت وتعز والجوف، توزعت بين 42 ألف618 شهادة للذكور و35 ألف 535 شهادة للإناث .



وأشارت إلى أن محافظة الحديدة تصدرت الترتيب الأول حيث منح شهادات الميلاد بواقع سبعة آلاف و264 شهادة للذكور، وخمسة آلاف و746 للإناث، تلتها محافظة حجة بواقع ستة آلاف و741 شهادة للذكور وخمسة آلاف و54 للإناث ومحافظة عمران بخمسة آلاف و246 شهادة للذكور وأربعة آلاف للإناث .



ووفقا لبيان مصلحة الأحوال المدنية فإن محافظة صنعاء تصدرت المرتبة الرابعة بمنحها خمسة آلاف و 51 شهادة للذكور وأربعة آلاف و55 شهادة للإناث تلتها محافظة ذمار بـأربعة آلاف و371 للذكور وثلاثة آلاف و780 للإناث ومحافظة إب بألفين و813 شهادة للذكور وألفين و 105 شهادات للإناث ومحافظة المحويت بألفين و203 شهادات للذكور وألفين و 343 شهادة للإناث والجوف بألأف و492 شهادة للذكور وألف و212 شهادة للإناث.



وأشاد رئيس المصلحة اللواء محمد علي الزلب ووكيل المصلحة اللواء محمد الحاكم بدور مدراء الفروع بالمحافظات المستهدفة وجهودهم إلى جانب قيادات السلطات المحلية في المحافظات والمديريات لخلق وعي مجتمعي لدى المواطنين بأهمية شهادة الميلاد التي تعد أول وثيقة تعريفية لهوية الأطفال .



ونوها بدور منظمة اليونيسيف ودعمها لحقوق الطفولة في اليمن وخاصة في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد جراء إستمرار العدوان الذي إستهدف المواطنين بصورة عامة والأطفال بوجه خاص .



ودعا اللواء الزلب واللواء الحاكم وسائل الإعلام إلى التوعية بأهمية الوثائق الثبوتية التي تصدرها مصلحة الأحوال المدنية .. كما دعيا كافة المواطنين الإدلاء بالبيانات الصحيحة تجنبا لأي مشاكل في تصحيح البيانات لاحقا.

سبأ [21/سبتمبر/2017] صنعاء - سبأ:سبأ