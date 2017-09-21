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آخر تحديث: الخميس، 21 - سبتمبر - 2017 الساعة 06:43:35م
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باكستان تؤكد انها طورت اسلحة نووية قصيرة المدى لمواجهة الهند
[21/سبتمبر/2017]
إسلام آباد - سبأ :
اكدت باكستان اليوم ،إنها طورت أسلحة نووية قصيرة المدى وسريعة التحرك لمواجهة الخطة العسكرية التي انتهجتها الهند ضدها ،مشيرة الى انها تستند على شن ضربات محدودة وسريعة ومفاجئة عبر الحدود.



وقال رئيس الوزراء الباكستاني شاهد خاقان عباسي خلال كلمة ألقاها بندوة عقدتها مؤسسة لجنة العلاقات الخارجية على هامش الاجتماعات السنوية للأمم المتحدة في نيويورك، أن باكستان دولة نووية مسئولة، ولا تحمل نوايا عدوانية ضد أي بلد آخر، ولكنها ليست غافلة عن مخططات الهند.
وبشأن سلامة الترسانة النووية الباكستانية ، أكد عباسي إن بلاده لديها نظام قيادة وتحكم قوي وآمن للسيطرة على السلامة النووية والأسلحة الإستراتيجية.



ولفت رئيس الوزراء الباكستاني إلى أن بلاده تواجه عدواناً مستمراً من جانب الهند من خلال الهجمات المتكررة عبر الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير، مؤكداً أنه من حق باكستان اتخاذ ما يلزم للدفاع عن النفس.

سبأ
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