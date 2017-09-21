عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الرئيس الكيني: إعادة انتخابات الرئاسة يجب أن تتم في نطاق الفترة الدستورية نيروبي- سبأ:

أكد الرئيس الكيني أوهورو كينياتا اليوم الخميس، أن إعادة انتخابات الرئاسة في البلاد يجب إجراؤها في غضون الستين يوما التي نص عليها الدستور بعدما أبطلت المحكمة العليا نتيجة انتخابات الشهر الماضي.



وبحسب وكالة أنباء (رويترز) فقد اتهم كينياتا المحكمة أيضا بإصدار القرار دون التدقيق والتحقق من النماذج المستخدمة في إحصاء الأصوات بانتخابات الثامن من أغسطس.. مضيفا إن حكمها يمكن أن يدخل الدولة في فوضى قضائية.



وقالت لجنة الانتخابات في وقت سابق إنها عدلت موعد إعادة الانتخابات لتكون في 26 من أكتوبر المقبل بعدما قالت شركة فرنسية تقدم التكنولوجيا المستخدمة فيها إنها لن تكون مستعدة للانتخابات بحلول الموعد المحدد سابقا في 17 أكتوبر.

سبأ [21/سبتمبر/2017]سبأ