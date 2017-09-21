وكالة ستاندرد آند بورز تخفض التصنيف الائتماني للصين [21/سبتمبر/2017] برلين- سبأ:

خفضت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني اليوم التصنيف الائتماني للصين بسبب المخاطر المتعلقة بزيادة ديونها.



وقد خفضت الوكالة التصنيف الائتماني للصين من (إيه بلس) إلى (إيه إيه سالب).



وقالت الوكالة في بيان لها اليوم الخميس "إن الخفض يعكس تقييمنا بأن فترة النمو الائتماني القوية الممتدة عززت من المخاطر الاقتصادية والمالية بالصين".



وأضافت "إنه على الرغم من أن هذا النمو الائتماني ساهم في نمو إجمالي الناتج المحلي بصورة قوية وارتفاع أسعار الأصول، نعتقد أنه أيضا قوض الاستقرار المالي إلى حد ما".

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