ارتفاع مؤشر سوق مسقط العماني عند الإغلاق [21/سبتمبر/2017] مسقط - سبأ:

ارتفع مؤشر سوق مسقط (30) العماني (16ر58) نقطة وبنسبة (15ر1) في المائة اليوم الخميس، ليغلق عند مستوى (44ر5100) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (28ر5042) نقطة.



وبحسب وكالة الأنباء العمانية فقد بلغت قيمة التداول (3) ملايين و(110) آلاف و(875) ريالًا عمانيًا منخفضة بنسبة (6ر86) في المائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت قيمتها (23) مليونًا و(249) ألفًا و(464) ريالًا عمانيًا.



وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة (323ر0) في المائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (58ر17) مليار ريال عماني.



وبلغت قيمة شراء غير العمانيين في السوق (264) ألف ريال عماني مشكلة ما نسبته (48ر8) في المائة فيما بلغت قيمة بيع غير العمانيين (177) ألف ريال عماني أي ما نسبته (70ر5) في المائة بينما ارتفع صافي الاستثمار غير العماني (86) ألف ريال عماني وبنسبة (78ر2) في المائة.

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