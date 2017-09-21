انخفاض الأسهم الأمريكية قليلاً عند الفتح بعد تلميح إلى التشديد النقدي [21/سبتمبر/2017] نيويورك - سبأ:

انخفضت الأسهم الأمريكية قليلاً عند الفتح اليوم الخميس رغم تمكن المؤشر داو جونز من الارتفاع إلى مستوى قياسي جديد بعد يوم من إشارة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى أنه قد يرفع أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام حتى مع انخفاض التضخم.



وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 10.56 نقطة بما يعادل 0.05 في المائة إلى 22402.03 نقطة.



وتراجع المؤشر ستاندرد آند بورز بمقدار 2.58 نقطة أو 0.10 في المائة إلى 2505.66 نقطة.



وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 11.07 نقطة أو 0.17 في المائة إلى 6444.98 نقطة.

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