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  عربي ودولي
روسيا تدين التجارب النووية الكورية الشمالية
[21/سبتمبر/2017]
موسكو -سبأ :
 أعربت روسيا عن شجبها لتصرفات كوريا الشمالية في مجال التجارب النووية ودعت كافة أطراف النزاع للامتناع عن الخطوات التي تؤجج التوتر في شرق آسيا، مشددة على ضرورة العودة للمفاوضات.

جاء ذلك في نص كلمة الوفد الروسى إلى المؤتمر العاشر لتسهيل بدء سريان مفعول معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية الجاري في نيويورك.

وقال الوفد الروسي ان بلاده ترى أن الحوار والمفاوضات هي الطريق الوحيد لخفض التوتر في شبه الجزيرة الكورية وللعثور على تسوية متكاملة للمشكلات القائمة هناك بما في ذلك النووية.

وقالت الوثيقة التي نشرت على موقع الخارجية الروسية في الانترنت اليوم "إن استمرار التجارب النووية الكورية الشمالية بما في ذلك التي جرت في سبتمبر الجاري يقوض بشكل جدي جهود بلداننا في مجال بدء عمل معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية في أقرب وقت ممكن. ونحن ندين بشدة تصرفات بيونغ يانغ هذه".

وابدت روسيا استعدادها للمشاركة في الجهود المشتركة في هذا المجال بما في ذلك على أساس تطبيق المبادرة الروسية – الصينية لتسوية المشكلة الكورية.

وأعرب الوفد الروسي كذلك عن أسفه لأنه، وعلى الرغم من التأييد العام لمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، إلا أنها لم تدخل بعد إلى قائمة الأدوات القانونية الدولية العاملة.

سبأ
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