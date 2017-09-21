اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الذهب ينخفض لأدنى مستوى في أكثر من ثلاثة اسابيع لندن - سبأ :

انخفض الذهب إلى أدنى مستوياته في أكثر من ثلاثة أسابيع اليوم في الوقت الذي كبح فيه ارتفاع الدولار وزيادة احتمالات رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة في ديسمبر إقبال المستثمرين على المعدن النفيس.



وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1298.06 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ أواخر أغسطس عند 1294.41 دولار.



وهبط الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبرنحو 1.2 بالمئة إلى 1301.20 دولار للأوقية.



وتدعم أسعار الفائدة المرتفعة الدولار وتدفع عوائد السندات للارتفاع مما يفرض ضغوطا على المعدن الأصفر المقوم بالعملة الأمريكية والذي لا يدر فائدة.



وانخفض السعر الفوري للفضة 0.5 بالمئة إلى 14.07 دولار للأوقية بعد أن تراجع لأدنى مستوياته منذ 25 أغسطس في الجلسة السابقة.



وهبط البلاتين 0.3 بالمئة إلى 938.49 دولار للأوقية بعد أن بلغ أدنى مستوياته منذ أواخر يوليو أمس الأربعاء.



وزاد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 911.50 دولار للأوقية ليتحرك بعيدا عن أدنى مستوياته في خمسة أسابيع الذي بلغه في الجلسة السابقة.

سبأ [21/سبتمبر/2017]سبأ