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منتخب ناشئي اليمن يواجه بنجلاديش غداً لحسم التأهل لنهائيات كأس آسيا
يتطلع المنتخب الوطني لناشئي كرة القدم إلى حسم التأهل لنهائيات كأس آسيا تحت 16 عاماً وذلك عندما يواجه منتخب بنجلاديش غداً الجمعة في ثاني وآخر مبارياته بالتصفيات ضمن المجموعة الخامسة التي تحتضن مبارياتها العاصمة القطرية الدوحة.
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  رياضة
منتخب ناشئي اليمن يواجه بنجلاديش غداً لحسم التأهل لنهائيات كأس آسيا
[21/سبتمبر/2017] صنعاء - سبأ:
يتطلع المنتخب الوطني لناشئي كرة القدم إلى حسم التأهل لنهائيات كأس آسيا تحت 16 عاماً وذلك عندما يواجه منتخب بنجلاديش غداً الجمعة في ثاني وآخر مبارياته بالتصفيات ضمن المجموعة الخامسة التي تحتضن مبارياتها العاصمة القطرية الدوحة.

  ويدخل المنتخب الوطني للناشئين مباراة غدٍ بمعنويات مرتفعة بعد تصدره المجموعة بثلاث نقاط إثر فوزه العريض على نظيره القطري المضيف أمس الأربعاء بستة أهداف مقابل هدف في افتتاح مباريات المجموعة التي تغيب عن منافساتها منتخب الإمارات نتيجة الأزمة السياسية بين الدول الخليجية.

  ويطمح منتخب ناشئي اليمن للفوز على نظيره البنجلاديشي الذي يخوض أولى مبارياته غداً وذلك بغية ضمان المركز الأول بالعلامة الكاملة والتأهل عن المجموعة الخامسة إلى نهائيات كأس آسيا للناشئين المقرر إقامتها في ماليزيا العام القادم.

  وأجرى المنتخب الوطني اليوم تمريناً خفيفا ركز خلاله الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدرب السوري محمد ختام، على معالجة بعض الأخطاء التي وقع فيها اللاعبين في مباراة الأمس.

  يذكر أن تصفيات المجموعة تختتم الأحد القادم بمباراة منتخبي قطر وبنجلاديش.
سبأ
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