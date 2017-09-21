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  اقتصاد
الدولار يواصل مكاسبه مع تزايد توقعات رفع الفائدة الامريكية
[21/سبتمبر/2017] لندن - سبأ:
ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في شهرين مقابل الين وواصل مكاسبه أمام اليورو اليوم بعدما اشار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) برفع أسعار الفائدة في ديسمبر.

 وقال مجلس الاحتياطي في ختام اجتماع امس بشأن السياسة النقدية إنه سيبدأ في أكتوبر خفض ميزانيته البالغة نحو 4.2 تريليون دولار من سندات الخزانة الأمريكية والأوراق المالية المدعومة برهون عقارية والتي اشتراها بعد الأزمة المالية العالمية في 2008، وهو ما كان متوقعا.

وارتفع الدولار 0.4 بالمئة إلى 112.610 ين بعد أن بلغ 112.725 ين وهو أعلى مستوياته منذ 18 يوليو .

وصعد مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى، بنسبة 0.1 في المئة خلال الجلسة إلى 92.558 بعد أن بلغ أعلى مستوياته في أسبوعين عقب اجتماع الاحتياطي الاتحادي.

وتراجع اليورو 0.1 في المئة إلى 1.1883 دولار بعد انخفاضه 0.8 في المئة في الجلسة السابقة، حين أوقف موجة مكاسب استمرت أربع جلسات.

وانخفض الدولار النيوزيلندي 0.6 في المئة إلى 0.7312 دولار أمريكي، لتضعف موجة الصعود التي سجلها في الجلسة السابقة أمام العملة الأمريكية المرتفعة على نطاق واسع.

وهبط الدولار الاسترالي نحو واحد بالمئة إلى 0.7955 دولار أمريكي.

وانخفضت الكرونة النرويجية 0.1 في المئة مقابل اليورو والدولار مع ترقب المتعاملين قرار البنك المركزي النرويجي بشأن السياسة النقدية. وجرى تداول الكرونة في أحدث المعاملات عند 9.36 كرونة لليورو و7.87 كرونة للدولار.
سبأ
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