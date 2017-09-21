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آخر تحديث: الخميس، 21 - سبتمبر - 2017 الساعة 06:01:35م
رئيس المجلس السياسي الأعلى يصدر قرار بالعفو عن الجبيحي
صدر قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (99) لسنة 2017م بشــأن العفو عن العقوبة في القضية رقم (1) لسنة 2017/ج ج.
لافروف: روسيا ستواصل دعم (خطة العمل المشتركة) بشأن الاتفاق النووي مع إيران
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم أن روسيا ستواصل بثبات دعم (خطة العمل المشتركة)بشأن الاتفاق النووي مع إيران
النفط يتراجع بفعل زيادة المخزونات
تراجعت أسواق النفط اليوم الخميس، تحت وطأة ارتفاع مخزونات الخام والإنتاج في الولايات المتحدة، إضافة إلى صعود الدولار، الذي قد ينال من استهلاك الوقود في الدول التي تستخدم عملات أخرى.
منتخب ناشئي اليمن يواجه بنجلاديش غداً لحسم التأهل لنهائيات كأس آسيا
يتطلع المنتخب الوطني لناشئي كرة القدم إلى حسم التأهل لنهائيات كأس آسيا تحت 16 عاماً وذلك عندما يواجه منتخب بنجلاديش غداً الجمعة في ثاني وآخر مبارياته بالتصفيات ضمن المجموعة الخامسة التي تحتضن مبارياتها العاصمة القطرية الدوحة.
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العدوان السعودي على اليمن
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طيران العدوان يشن سبع غارات على الحديدة
[21/سبتمبر/2017] الحديدة - سبأ:
شن طيران العدوان السعودي الأمريكي اليوم سبع غارات على محافظة الحديدة.
وأوضح مصدر محلي بالمحافظة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان استهدف بست غارات مديرية اللحية.
سبأ
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