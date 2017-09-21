الرئيس الصماد يشيد بجهود كل من ساهم في إنجاح الإحتفال بالعيد الثالث لثورة الـ 21 من سبتمبر [21/سبتمبر/2017] صنعاء - سبأ:

أشاد الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى بجهود اللجنة العليا للإحتفالات بأعياد الثورة سبتمبر وأكتوبر برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبد العزيز بن حبتور، واللجنة التنظيمية لفعالية الإحتفاء بالعيد الثالث لثورة الـ 21 من سبتمبر في إنجاح الإحتفال بهذه المناسبة الوطنية.



وعبر رئيس المجلس السياسي الأعلى عن الشكر والامتنان للمؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني على ما بذلته من جهود للتعبير عن هذه المناسبة الوطنية والإسناد المجتمعي منقطع النظير في صورة من صور التكامل الوطني من أجل استكمال تحقيق أهداف الثورات اليمنية والوصول باليمن إلى الوضع الذي يستحقه.



ونوه بالدور الملموس للمؤسسة الأمنية وكوادرها في وزارة الداخلية والأمن العام وشرطة المرور وكذا شرطة النجدة والمتطوعين وأمانة العاصمة ووزارة الشباب والرياضة، وكل الأجهزة والمؤسسات وما بذلته من جهود لتحقيق هذا النجاح والتميز في هذا الظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد جراء عدوان همجي إرتكب أبشع المجازر ودمر مقدرات البلاد لهدف وحيد غير معلن وهو القضاء على الثورة الشعبية التي تريد استكمال أهداف الثورات اليمنية وتوصل الشعب اليمني إلى مصافي الرقي والتحضر والإستقلال التام في القرار.



وحيا الأخ صالح الصماد جماهير الشعب اليمني الذي احتشد في ميدان السبعين اليوم في صورة من صور التعبير الشعبي الراقي والمتحضر عن ثوراته وأحلامه وطموحه وهو ذات الشعب الذي يتقاطر إلى الجبهات بالرجال والمال والعتاد لصد العدوان وحماية هذه الثورة الوليدة.



وجدد الرئيس الصماد الشكر لقبائل اليمن وأعيانها وحكمائها على مواقفهم المشرفة وللتجار ورأس المال الوطني على مبادراته غير المنقطعة في القوافل الداعمة والتي حمت المجتمع والثورة والجبهات ووفرت لها الإسناد المطلوب في ظل هذا العدوان والحصار.

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