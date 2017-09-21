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آخر تحديث: الخميس، 21 - سبتمبر - 2017 الساعة 01:02:34م
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استهداف تجمعات للجيش السعودي وقنص جندي في جيزان
[21/سبتمبر/2017] جيزان - سبأ:
استهدفت القوة الصاروخية والمدفعية للجيش واللجان الشعبية اليوم تجمعات للجيش السعودي في عدة مواقع بقطاع جيزان.

وأوضح مصدر عسكري بجيزان لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أنه تم إطلاق عدد من صواريخ الكاتيوشا على تجمعات للجنود السعوديين في موقع المنتزه ما أدى إلى اشتعال النيران في الموقع .



وأشار المصدر إلى أنه تم استهداف تجمعات أخرى للجنود السعوديين في معسكر بقطاع العارضة بصلية من صواريخ الكاتيوشا ، فيما تم استهداف موقع الفريضة وبرج الخشل بعدد من قذائف المدفعية .

وأكد المصدر قنص جندي سعودي في موقع الكرس .
سبأ
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