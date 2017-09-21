|
انطلاق أكبر قافلة في تاريخ اليمن من ميدان السبعين لدعم الجبهات
[21/سبتمبر/2017] صنعاء - سبأ:
انطلقت الآن من ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء أكبر قافلة متنوعة في تاريخ اليمن لدعم المرابطين في جبهات الشرف والبطولة .
تحتوي قافلة سبتمبر الكبرى ، التي قدمتها القبائل التي قدمت من مختلف محافظات الجمهورية للمشاركة في الاحتفال بالعيد الثالث لثورة 21 سبتمبر بمساهمة عدد من التجار ، على مواد غذائية وفواكه ومواشي ومواد تموينية وطبية .
كما تضمنت القافلة السبتمبرية عشرات السيارات ومئات الدراجات النارية التي تستخدم في إمداد أبطال الجيش واللجان الشعبية في الجبهات .
سبأ