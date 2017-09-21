محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل محافظ صنعاء : ثورة 21 سبتمبر كشفت الأقنعة وأسقطت العملاء صنعاء سبأ:



أكد محافظ صنعاء حنين محمد قطينة أن ثورة الـ 21 من سبتمبر تحطمت على صخرتها كافة المخططات التآمرية على اليمن أرضا وإنسانا .



واعتبر محافظ صنعاء في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) الإحتفال الحاشد الذي أقيم بميدان السبعين بالعاصمة صنعاء اليوم فرصة لنقل رسالة لقوى الغزو والاستكبار أنهم يواجهون شعبا بأكمله يرفض الذل والخنوع.



ولفت إلى أن ثورة 21 سبتمبر كشفت الأقنعة وأسقطت العملاء من كل المكونات السياسية الأمرالذي دفع دول العدوان لشن أشرس هجمه إجرامية لم يشهد لها التاريخ مثيل استهدف خلالها الإنسان والحرث والنسل والشجر والحجر .



وأشار إلى أن الاحتفال بثورة 21 سبتمبر يأتي هذا العام والشعب اليمني يقود معركته الوطنية المقدسة في الدفاع عن سيادة الأرض وكرامة الإنسان أمام أكبر عدوان إجرامي عرفته الإنسانية في تاريخها المعاصر بقيادة أمريكية وتنفيذ سعودي إماراتي .



وأكد أن الثورة أسقطت مشاريع العدوان في تقسيم اليمن وفرض الوصاية الدولية عليه.. لافتا إلى أهمية بذل المزيد من الجهود والتضحيات في مواجهة العدوان بدعم الجبهات بالرجال والقوافل الغذائية .



وذكر محافظ صنعاء أن أبناء المحافظة قدموا بهذه المناسبة قافلة غذائية كبرى تضم 300 سيارة تشمل مواد غذائية وفواكه وأدوية بتكلفة 250 مليون ريال، فضلا عن إستمرارهم رفد الجبهات بالرجال والعتاد.



وقال" احتفالنا اليوم بالعيد الثالث لثورة 21 سبتمبر إحتفالا بالحرية والكرامة والعزة واستقلالية القرار والحكمة والإيمان ليس من أجل مصلحة أشخاص أو عمل حزبي أو مناطقي وإنما لمصلحة بلد بأكمله " .. مشيرا إلى ضرورة التكاتف المجتمعي لإحباط المخططات الرامية تمزيق اليمن واستهداف نسيجه الاجتماعي .



وأضاف "أن ثورة 21 من سبتمبر التي نحتفي بها اليوم أتت تتويجا للثورات اليمنية وتأكيدا على تعميق الوحدة اليمنية ورفض كافة المشاريع الإستعمارية " .. مطالبا بالإعتناء بأسر الشهداء والجرحى والأسرى وإيلائهم الرعاية عرفانا بالتضحيات التي قدموها في سبيل الدفاع عن الأرض والعرض والسيادة الوطنية.



وأكد المحافظ قطينة أن الشعب اليمني على مر التاريخ لا يعرف الإستسلام مهما كانت قوة المعتدين وعصي أمام المستكبرين والغزاة .



وقال " انطلقت ثورة 21 سبتمبر بإرادة شعبية سلمية منقطعة النظير شارك فيها مختلف أبناء الشعب اليمني دون استثناء إنقاذا للوطن من هيمنة وعبودية الوصاية الخارجية، وتحريرا لقراره السيادي من قبضة قوى النفوذ العالمية والإقليمية، وأطاحت بمخططات الاستعمار التي تهدف إلى تقسيم الوطن ، ونهب ثروات الشعب وخيراته وترسيخ الفوضى والإنقسام".



وأشاد قطينة بصمود الشعب اليمني وما سطره ابناءه من مواقف بطولية في مواجهة العدوان، وكسر غطرسته وتحطيم جبروته دفاعا عن النفس وصولا للحرية والاستقلال والسيادة ورفضا للقتل والتدمير ومشاريع الهيمنة.



كما اعتبر الاحتفال بثورة 21 سبتمبر رسالة قوية لجميع دول العدوان تعكس صمود وتلاحم الجبهة الداخلية ، مشيرا إلى أن المحتشدين في ميدان السبعين من كل الفئات السياسية و القبائل الشريفة والشخصيات الاجتماعية الذين يعتبرون هم الثوار الحقيقيين لأنهم من صمدوا وصبروا ودافعوا عن الوطن وقدموا الغالي والنفيس من اجل حرية واستقلاله ورفض الوصاية والتبعية للخارج .



وقال " إن الحشود المليونية في ميدان السبعين ليست للاستعراض ولكنها تجسد قوة الشعب ومواجهة التصعيد بالتصعيد في مواجهة العدوان ورفد الجبهات بالمال والرجال والعتاد دعما لأبطال الجيش واللجان الشعبية المرابطين في مواقع العزة والإباء والكرامة ، وبما حققوه من إنجازات في أعمال التصنيع العسكري تعززفي مواجهة العدوان والذود عن حياض الوطن".



وثمن محافظ صنعاء دور وصمود أبناء ومشائخ واعيان محافظة صنعاء ومديراتها المختلفة في مواجهة العدوان وافشال مخططاته .

سبأ [21/سبتمبر/2017]سبأ