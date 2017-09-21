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آخر تحديث: الخميس، 21 - سبتمبر - 2017 الساعة 12:18:23م
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  اقتصاد
عجز الميزان التجاري للجزائر في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2017
[21/سبتمبر/2017]
الجزائر - سبأ:

بلغ العجز التجاري للجزائر 32ر7 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2017، والذي يمثل قيمة كبيرة رغم تراجعه على اعتبار أنه بلغ في نفس الفترة من العام الماضي 32ر12 مليار دولار، مسجلا بذلك انخفاضا بنسبة 12ر40 بالمائة.

وذكرت المديرية العامة للجمارك الجزائرية، في بيان اليوم، أن قيمة الصادرات ارتفعت لتصل إلى 51ر23 مليار دولار مقابل 41ر19 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2016، فيما انخفضت قيمة الواردات بشكل طفيف إلى 84ر30 مليار دولار مقابل 65 ر31 مليار دولار، أما بالنسبة لمعدل تغطية الواردات بالصادرات فبلغ 76 بالمائة مقابل 61 بالمائة في نفس الفترة من العام الماضي.

وتمثل المحروقات الحصة الكبرى في الصادرات الجزائرية بقيمة 27ر22 مليار دولار مقابل 24ر18 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو بلغت 11ر22 بالمائة، بالمقابل تبقى الصادرات خارج المحروقات هامشية وان ارتفعت بنسبة 7ر5 بالمائة بـ 24ر1 مليار دولار مقابل 17ر1 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2016، أو ما يعادل 3ر5 بالمائة من حجم الصادرات.

وبشأن الواردات، فقد شهدت المواد الغذائية ارتفاعا، حيث بلغت 9ر5 مليار دولار مقابل 4ر5 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي أو ما يعادل نسبة نمو بـ 4ر8 بالمائة.

سبأ
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